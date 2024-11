Cząstka Japonii zawitała do Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Możecie poznać bliżej kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni. W Pałacu Młodzieży w Szczecinie trwa Japan Fest.

Na miejscu nie brakuje m.in. mangi i anime - czyli sztuki animacji i obrazu. To także prelekcje i warsztaty.



- Te prelekcje, które są na konwentach, często są jedyne w swoim rodzaju, bo to są wykładane takie tematy. Na przykład, gdzie dowiemy się w innym miejscu, jak nie tutaj o polskim wkładzie w budownictwo kolei wschodniochińskiej. Mam na sobie hanfu, czyli tradycyjny strój chiński. Jest ten Japan Fest i Mizukon i fajnie by było, gdyby było ich więcej. - Ja przyszedłem pograć w karty, posłuchać prelekcji. Była już mangowa o historii polskich wydawnictw mangowych - mówią uczestnicy.



-Na tegorocznej edycji wydarzenia uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach, posłuchać prelekcji, koncertów, a także wziąć udział w warsztatach sztuk walki - mówi Przemysław Drozd, jeden z organizatorów Japan Fest 2024.



Wstęp jest bezpłatny.