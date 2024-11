Świeża dostawa karmy dla kotów w Świnoujściu

400 kg karmy dla kotów wolno żyjących przekazali organizatorzy Świnoujskiej Wystawy Pupili.

To dopełnienie zimowych zapasów, które mają pozwolić zwierzętom, przetrwać zimę. Karma została zakupiona z funduszy zebranych w czasie wrześniowej imprezy.



- Jest to zwieńczenie świnoujskiej wystawy pupili, którą organizowaliśmy pod koniec września. Zbieraliśmy środki na karmę dla kotów wolno żyjących. Udało się zebrać około 4200 zł. Przywieźliśmy karmę przekazać do Urzędu Miasta. Jest to 400 kg wysokojakościowej karmy - opowiada Krystian Kośmider, członek stowarzyszenia Grupa Morska Cała Naprzód.



- To jest taka naprawdę kropla w morzu potrzeb... Kotów wolno żyjących jest naprawdę ogrom. Ta populacja, pomimo kastracji, które są wykonywane, cały czas rośnie - podkreśla Beata, wolontariusz Fundacji Animals Przystań Świnoujście.



Warto podziękować wszystkim, którzy pomagają tym kotom. My mamy w Świnoujściu około 200 osób, które mają legitymację miejską i są dokarmiaczami, opiekunami kotów wolno żyjących - dodaje Justyna Lisiak, członek Komisji do spraw Zwierząt w Świnoujściu.



O zapasy dba także gmina. Ze środków miejskich w tym roku kupione mają być jeszcze 2 tony suchej karmy.