Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Był poszukiwany listem gończym. "Wpadł", bo nie zatrzymał się na znaku "STOP". Policjanci z drogówki szczecińskiej komendy wojewódzkiej prowadzili kontrolę przy użyciu drona na krajowej dziesiątce.

Sprawdzali, czy kierowcy stosują się do znaków "ustąp pierwszeństwa" i "stop" oraz czy poprawnie włączają się do ruchu.



Zatrzymali do kontroli kierowcę fiata, który nie zatrzymał się przed znakiem "stop". Okazało się, że to poszukiwany mieszkaniec powiatu stargardzkiego.



Mężczyzna trafił już do więzienia.