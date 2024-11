600 na jednym ładowaniu. Elektryczny na testach w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Na jednym ładowaniu pokona dystans 600 kilometrów. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Na jednym ładowaniu pokona dystans 600 kilometrów. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Na jednym ładowaniu pokona dystans 600 kilometrów. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Na jednym ładowaniu pokona dystans 600 kilometrów. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Bydgoski elektryk wyjechał na ulice Stargardu - testuje go MPK na głównych liniach miasta.

Pojazd marki PILEA produkowany przez spółkę z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu ma 10 metrów długości. Może zabrać na pokład ok. 80 osób. Jak przekonuje producent - na jednym ładowaniu pokona dystans 600 kilometrów.



To kolejny pojazd testowany przez MPK, które zamierza powiększyć swoją flotę łącznie o 11 elektryków.



Łukasz Szeląg, dyrektor handlowy bydgoskiego producenta informuje, że firma przedstawi swoją ofertę w przygotowywanym przez miasto przetargu.



- Niskoemisyjny autobus z Bydgoszczy objedzie całe miasto i okoliczne miejscowości. Bateria znajduje się w podłodze, jest bardzo dobry system zarządzania energią. Autobusy nie mają problemów z jeżdżeniem zimą, w deszczu czy śniegu. Są użytkowane m.in. w Zielonej Górze, na Warmii i Mazurach, gdzie wysoka wilgotność i niska temperatura to standard pracy - zaznaczył.



Pojazd ocenią podczas testu zarówno kierowcy jak i pasażerowie.



- Czy kasownik ma być po lewej, czy po prawej stronie, może lusterko ma być bardziej przesunięte... Te rzeczy będą raportowane - dodał.



Elektryczne autobusy spółka produkuje od czterech lat oferując trzy ich modele. Podkreśla, że większość część i podzespołów zapewniają polskie firmy. Testy bydgoskiego elektryka potrwają do piątku.