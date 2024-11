W Kołobrzegu powstanie... rolkostrada [WIZUALIZACJA, ZDJĘCIA]

źródło: Urzędu Miasta, autor: Pracownia Architektoniczna Archaid Jacek Szewczyk. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu powstanie miejsce przeznaczone dla fanów jazdy na rolkach. Projekt został już nazwany rolkostradą.

Władze miasta zaplanowały remont ulicy Klonowej położonej w dzielnicy zachodniej Kołobrzegu. To właśnie w tym miejscu powstać ma nowa atrakcja do aktywnego wypoczynku nazywana przez urzędników rolkostradą.



Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że w mieście nie ma dotychczas miejsca skierowanego głównie do miłośników jazdy na rolkach.



- To będzie rolkostrada, taka cała pętla o długości 2,5 km. W Kołobrzegu nie ma jeszcze takiego miejsca, w którym można by było sobie spokojnie pojeździć. Tutaj miłośnicy rolek będą mieli swoją przestrzeń... - podkreśla Kujaczyński.



Miasto rozstrzygnęło już przetarg na projekt całej inwestycji, która powstanie w sąsiedztwie parku na odcinku pomiędzy ulicą Wczasową a Wichrową.