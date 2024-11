Remont drogi Stargard - Goleniów [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Usuwaniem zapadliska jezdni w podstargardzkim Sownie zajmą się ekipy budowlane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych.

Planowany remont utrudni ruch na drodze, która łączy Stargard z Goleniowem.

Wiesław Bączkowski z ZDP informuje, że prace potrwają przez najbliższy czwartek i piątek, oraz od wtorku przyszłego tygodnia. Podczas robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.



- Na wjeździe do miejscowości Sowno od Żarowa od dłuższego czasu było zapadnięcie nawierzchni jezdni, które się pogłębiało. Pod nasypem drogowym są warstwy torfu, które zaczynają osiadać - powiedział.



Od kilkudziesięciu lat mieszkańcy Sowna czekają natomiast na przebudowę drogi - aż do skrzyżowania z wojewódzką "142".



Starosta stargardzki Iwona Wiśniewska podkreśla, że powiat wielokrotnie ubiegał się o dofinansowanie tej inwestycji z rządowych funduszy.



- W przypadku tej konkretnej inwestycji w miejscowości Sowno dwukrotnie składaliśmy wniosek, żaden z nich nie został rozpatrzony pozytywnie. Będziemy podejmować próby, by ta inwestycja w końcu doszła do skutku - podkreśliła.



Według szacunków władz powiatu, koszt planowanej od lat przebudowy wzrósł do ponad 25 mln zł,.