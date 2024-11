Dzień otwartego notariatu

Jak sporządzić umowę o dożywocie albo jak uzyskać zachowek. Tego będzie można się dowiedzieć od notariusza - bezpłatnie. To podczas Dnia Otwartego Notariatu w Szczecinie.

Tegoroczny temat przewodni to unikanie majątkowych konfliktów w rodzinie. Notariusze zachęcają do osobistego spotkania z notariuszem w siedzibie Izby Notarialnej w Szczecinie (www: al. Wojska Polskiego 189/1), będzie można też zadawać pytania na stronie porozmawiajznotariuszem.pl albo na czacie.



Akcja odbędzie się w sobotę, rozpocznie o godzinie 10 i potrwa do 16.