Dwa tygodnie poszukiwań. Jak zabezpieczyć osoby, które mają problem z pamięcią?

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

To już dwa tygodnie poszukiwań. Służby i rodzina próbują odnaleźć Feliksa Krupińskiego ze Szczecina.

76-latek ma problemy z pamięcią, wyszedł z domu 7 listopada rano w dresowych spodniach, koszuli, kapciach i bez telefonu. Ślad po nim zaginął. Rodzina nadal ma nadzieję na odnalezienie męża, taty i dziadka, ale jednocześnie chce zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie osób, które mają kłopoty z pamięcią.



- Kiedy chodziliśmy z plakatami i pytaliśmy o tatę, to wszyscy mówili, że znają pana Felka. Tylu ludzi go zna, ale nikt w tym dniu go nie widział. To nas bardzo zdziwiło - mówi Agnieszka, córka pana Feliksa.



- Można zrobić śledzenie telefonem, zabezpieczyć zegarek, smartwatcha z GPS-em. Tak rodzice obserwują dzieci. W ten sposób można obserwować seniorów. Problem w tym, że nie zawsze senior może mieć przy sobie telefon czy zegarek - mówi Anna Gordon z Centrum Wsparcia "Niezapominajka". - Urządzenia, które można przypiąć do bransoletki, łańcuszka.



- Lokalizator, który można przypiąć do zegarka, łańcuszka, do czegoś, co cały czas jest noszone i nie jest zdejmowane przez tą osobę - pani Magdalena, druga córka.



Na sobotę policja zapowiada ponowną akcję poszukiwawczą w Puszczy Bukowej. W poszukiwaniach wezmą też udział strażacy, myśliwi i leśnicy.