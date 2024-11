Bezpłatne porady notariusza w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Za nami piętnasta już edycja ogólnopolskiego Dnia Otwartego Notariatu. W ramach tegorocznego wydarzenia bezpłatną poradę można było uzyskać w 34 miastach Polski - przede wszystkim "jak unikać konfliktów majątkowych w rodzinie".

W Szczecinie akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców.



- Uzyskałam za darmo informację, którą chciałam. Przyszłam i bezpośrednio weszłam do gabinetu notariusza. Dowiedziałam się z radia - mówi kobieta, która skorzystała z usług notariusza.



- W tym roku wyjątkowo dużo osób przychodzi i bardzo dużo osób dzwoni. Najczęściej to osoby, które potrzebują porady w sprawach spadkowych, w sprawach podziału majątku, jak podzielić majątek, który mamy za życia, jak się rozwodzimy, jak mamy umowę majątkową małżeńską lub co zrobić, kiedy odejdziemy i nas nie będzie, jak to podzielić między dzieci, albo inne osoby.



Tegoroczne wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z Fundacją na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.