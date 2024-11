"Trzeba żyć do żywego..." Znamy laureata literackiego bursztynu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Artur Daniel Liskowacki został laureatem V edycji konkursu literackiego "Jantar", organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Poeta został uhonorowany za zbiór wierszy "Do żywego". - Życie powinno sprawiać satysfakcję, nawet kiedy boli. A kiedy nie boli, to tak jak mówią we wszystkich anegdotach to znaczy, że się nie żyje... Trzeba po prostu żyć do żywego - podkreśla Liskowacki.



W tym roku do konkursu zgłoszono 29 książek. Werdyktem jury wyróżnione zostały dwie powieści i trzy tomy poetyckie. Nominacje - prócz Artura Daniela Liskowackiego - otrzymali: Cezary Sikorski za "Hotel Mariański", Konrad Wojtyła za "Scherzofrenię", Inga Iwasiów za "Późne życie" oraz Alan Sasinowski za "Chłopca w ogniu".



Konkurs towarzyszy Festiwalowi Czytania "Odkrywcy Wyobraźni", który odbywa się w Książnicy Pomorskiej.