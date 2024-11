Kończy się rok liturgiczny w Kościele Katolickim

Fot. pixabay.com / kisistvan77 (CC0 domena publiczna)

Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą katolicy wspominają na koniec roku kościelnego. Właśnie dziś ostania niedziela roku liturgicznego.

Za tydzień rozpocznie się Adwent. Uroczystość wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI w 1925 roku.



W nauczaniu Jezusa zaciera się to, do czego od wieków zdąża świat, żeby jedni panowali nad drugimi - mówi ks. Maciej Szmuc: - W Królestwie Chrystusa ma zapanować powszechne braterstwo i miłość.



O czym mówi ta uroczystość? - Aby między nami zapanowało to królestwo, i aby ten Chrystus zakrólował w naszej codzienności - podkreśla ks. Szmuc.



W południe metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel będzie przewodniczył mszy św. w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej, a po niej ulicami miasta przejdzie Orszak Chrystusa Króla, na który zaprasza ks. dr Andrzej Zaniewski, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.



- Po orszaku nastąpi także akt osobistego uznania Jezusa Chrystusa jako króla i pana - mówi ks. Zaniewski.



Orszak zakończy się w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa.