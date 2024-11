Politycy z regionu komentują prawybory w PO [ZDJĘCIA]

Urszula Pańka, Agnieszka Kosińska, Dawid Krystek, Krzysztof Romianowski Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Urszula Pańka, Agnieszka Kosińska, Dawid Krystek, Krzysztof Romianowski Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rafał Trzaskowski został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Pewne zwycięstwo z Radosławem Sikorskim w prawyborach skomentowali goście "Kawiarenki Politycznej".

To jest dobrze przygotowana osoba do pełnienia tej funkcji - mówi Urszula Pańka, wiceprzewodnicząca PO w Szczecinie.



- To będzie kampania, w której Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Przez cztery lata trwały jego przygotowania do tej funkcji. Jest dobrym samorządowcem i zarządzał stolicą, która tak naprawdę mogłaby być małym państwem... Polska cała na Rafała - podkreśla Pańka.



Trzaskowski nie jest dobrym kandydatem na prezydenta - podkreśla Krzysztof Romianowski, członek zarządu PiS okręgu szczecińskiego.



- My dzisiaj potrzebujemy - szanowni państwo - prezydenta, który będzie przede wszystkim dbał o interes Polski, dotyczący bezpieczeństwa, ale i gospodarki. Ja nie widzę w Rafale Trzaskowskim takiego polityka, który w jakiś sposób będzie dbał o te dwa - że tak powiem - połączone interesy - przekonuje Romianowski.



Z kandydatem Koalicji Obywatelskiej poradzi sobie Szymon Hołownia - mówi Agnieszka Kosińska, przewodnicząca zachodniopomorskiego regionu Polska 2050.



- Szymon Hołownia nie boi się pojechać do Końskich, tak jak bał się Rafał Trzaskowski i podjąć dyskusję z wyborcami prezydenta Dudy. Szymon Hołownia odwiedza małe miasteczka, spotyka się z ludźmi i nie boi się tych spotkań - dodaje Kosińska.



Nie ma dla mnie większego znaczenia czy kandydatem będzie Trzaskowski czy Sikorski - zaznacza Dawid Krystek, przewodniczący Nowej Lewicy w Szczecinie.



- Jedno jest pewne, bez względu na to kto znajdzie się w drugiej turze czy Rafał Trzaskowski, czy Szymon Hołownia, czy kandydat lub kandydatka Lewicy, to w drugiej turze, ktoś z tej trójki zostanie przez pozostałe ugrupowania poparty, bo nie możemy pozwolić, aby PiS wygrał wybory prezydenckie - podkreśla Krystek.



O godzinie 16:00 w Krakowie swojego kandydata na prezydenta ogłosi Prawo i Sprawiedliwość