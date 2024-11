Startuje świąteczna pomoc dla potrzebujących

Tysiące paczek, produkty o wartości kilkunastu milionów złotych. Tak było w ubiegłych latach...

Fundacja Małych Stópek już startuje z tegoroczną pomocą świąteczną dla samotnych matek, ubogich, seniorów i niepełnosprawnych. W promocję włączają się m.in. znani aktorzy czy dziennikarze.W ubiegłym roku organizatorzy zebrali produkty o wartości blisko 14 mln złotych. W tym roku wśród osób, które zachęcają do udziału w akcji "Paczuszka dla Maluszka" jest aktor Adam Woronowicz: - Jak co roku zbieramy kosmetyki, chemię gospodarczą i zabawki dla dzieci i młodzieży."Tak niewiele" z kolei to okazja, żeby zorganizować prezent dla wybranej osoby. Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek zakłada, że do świąt uda się zorganizować kilkanaście tysięcy paczek.- Kochamy tę akcję, bo wiemy, że dzięki niej uszczęśliwiamy innych. Jesteśmy dumni, że inni są dzięki nam szczęśliwi... - podkreśla ks. Kancelarczyk.W ramach "Paczki dla ubogiego" ma być ich 12 tysięcy. - To paczka o wartości 40 zł, a w niej skarpety, szampon, kawa i czekolada - dodaje ksiądz.Szczegóły akcji na stronie Fundacji Małych Stópek i radioszczecin.pl/religia