Złodziej luksusowych towarów zatrzymany w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Złodziej luksusowych towarów wpadł w ręce szczecińskich policjantów. Kradł drogie perfumy i markowe kurtki w galeriach handlowych.

Warte były około 4 tysięcy złotych. 22-latek został zatrzymany w centrum miasta. Mężczyzna przyznał się, że skradzione towary sprzedawał za znacznie niższą cenę. Dodatkowo okazało się, że jest poszukiwany - miał do odsiadki 5 dni w więzieniu.



Mężczyzna trafił do aresztu. O jego przyszłości zadecyduje sąd. Za kradzież grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.