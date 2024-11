11 spośród 30 najszybciej rozwijających się regionów w Europie jest z Polski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Prof. Jerzy Buzek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polityka spójności i siła lokalnych samorządów - to główne tematy poruszane na Konwencie Marszałków Województw w Szczecinie.

To właśnie w polskich regionach tkwi główna siła do rozwoju Polski - powiedział prof. Jerzy Buzek, były premier RP i gość specjalny konwentu.



- Dzisiaj rozmawiamy o przyszłej polityce spójności Unii Europejskiej. Najważniejsze, aby zachować samodzielność regionów i decentralizację finansów publicznych, samodzielność dotyczącą rozwoju. I o to trzeba walczyć w przyszłych budżetach Unii Europejskiej - mówi Buzek.



11 spośród 30 najszybciej rozwijających się regionów w Europie to regiony polskie - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.



- Ten dialog wreszcie ponownie jest dialogiem pełnym. Z rządem, również z Komisją Europejską, na temat tego co robić, abyśmy Polsce rozwijali się szybciej - mówi Geblewicz.



W piątek kolejny dzień dyskusji - będą dotyczyć m.in. promocji województw.