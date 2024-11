Ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej? Sceptyczne komentarze w "RSnW"

W 2025 roku odbędą się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej - poinformował ukraiński Instytut Pamięci Narodowej.

Na ten temat rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych z Polski i Ukrainy. Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wyrazili jednak sceptyczne podejście w sprawie ekshumacji.- Mniej więcej co roku słyszymy podobne zapewnienia - mówi dr Michał Siekierka, wiceprezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. - Przy okazji 80. rocznicy ludobójstwa również słyszeliśmy takie deklaracje, że Ukraina i Polska będą dążyć do godnego upamiętnienia i pochówków ofiar. Słyszeliśmy to rok temu. Rok minął i słyszymy ponownie.- Zgoda jest, ale ma się to odbywać zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim - mówi Paweł Zdziarski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. - Ustawodawstwo ukraińskie uważa wykonawców, zbrodniarzy, którzy dokonali ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, obywatelach II Rzeczypospolitej innej narodowości za bohaterów.Chociaż nie jest znana dokładna liczba ofiar rzezi, to historycy szacują, że w jej czasie mogło zginąć około 100 tysięcy Polaków.