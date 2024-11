Sieć kanalizacyjna w remoncie. Prace w rejonie Wałów Chrobrego

Fot. ZWiK

Sieć kanalizacyjna w rejonie szczecińskich Wałów Chrobrego w remoncie. Rozpoczęły się prace na ulicach Szczerbcowej, Henryka Pobożnego i Jarowita.

Wymienione będą włazy studzienne, w planie jest też renowacja studni kanalizacyjnych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zapewnia, że użyta metoda prawie nie powoduje uciążliwości - ani dla kierowców, ani dla pieszych, ale i tak prosi o ostrożność w tych okolicach.



Prace będą trwały do wiosny, kosztują nieco ponad 670 tys. złotych.



Metoda bezwykopowa, którą zastosowano, polega na włożeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą. Po nadmuchaniu rękaw przyjmuje kształt rury, wypełnia kanalizację, przylegając do ścian. Dzięki temu powstaje rura w rurze, a kanalizacja otrzymuje nowe uszczelnienie. Do przeprowadzenia renowacji wybierane są miejsca, które podczas przeglądów technicznych sieci wykazują największy stopień zużycia. Dzięki takim działaniom zapobiegamy problemom, które mogłyby się pojawić w pasie drogowym.