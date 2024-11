W Świnoujściu Sylwester miejski z fajerwerkami

Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)

To będzie wesoły i huczny Sylwester - zapowiadają włodarze Świnoujścia. Już wiadomo, jak Nowy Rok powitają wyspiarze i ich goście. W tym roku poza dobrą muzyką ma być wystrzałowo.

O tym, co samorząd przygotował dla Świnoujścian opowiada Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



- W Sylwestra na scenie na plaży powita nowy rok bardzo popularny i znany artysta Gromi. O północy tradycyjnie życzenia noworoczne i pokaz fajerwerków - mówi Basałygo.



Kontrowersyjną atrakcją jest pokaz fajerwerków, od którego miasto w ubiegłym roku odeszło, ale zdania na ten temat są podzielone.



- Dla ludzi to jest super, ale dla zwierząt, no to niestety, szkoda zwierzaków. - Jak jestem młodzieżą, to dla mnie bardzo dobrze, jak na plaży na przykład będą fajerwerki. Duża grupa osób będzie patrzyła na to - mówią mieszkańcy.



Samorząd na pokaz zdecydował się w nadziei, że ci, którzy fajerwerki puszczają na osiedlach, od pomysłu odstąpią w zamian za pokaz profesjonalny.