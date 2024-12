Dziś pierwsza niedziela Adwentu

Niedziela Adwentu. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Adwent oznaczana, że Katolicy rozpoczynają czas radosnego oczekiwania na narodziny Chrystusa.

Adwent to moment, kiedy mamy zacząć coś od nowa - tłumaczy ks. dr Andrzej Zaniewski: - Ta odnowa mówi nam o tym, abyśmy pomyśleli już w pierwszych dniach Adwentu, z jakich przyzwyczajeń mamy się wyzwalać, poprzez rekolekcje i dobre postanowienia.



Na ten okres składają się cztery kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. A sam Adwent dzieli się na dwie części.



- Od pierwszej niedzieli adwentu do 16 grudnia jest to czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów. Drugi okres - od 17 do 24 grudnia jest to okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości narodzenia pańskiego - podkreśla ks. dr Zaniewski.



W trakcie Adwentu codziennie odbywają się roraty ku czci Maryi.

Początki tradycji Adwentowej sięgają IV wieku.