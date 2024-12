Szczecińscy radni komentują prekampanię prezydencką [ZDJĘCIA]

Kampania prezydencka ruszy oficjalnie w przyszłym roku, ale już teraz trwa tzw. prekampania.

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy będzie konkurował między innymi z Karolem Nawrockim - szefem IPN, kandydatem obywatelskim wspieranym przez PiS. W wyborach ma wystartować także Szymon Hołownia z Polski 2050, Sławomir Mentzen z Konfederacji, a także Marek Jakubiak.Zbliżającą się kampanię i przebieg ewentualnej drugiej tury wyborów skomentowali w "Kawiarence politycznej" radni miasta Szczecin.Andrzej Duda, kiedy rozpoczynał swoją kampanię - podobnie jak Nawrocki - nie był znany wyborcom - podkreślał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński: - Kandydatura sama w sobie jest doskonała, choćby przez to, co śledzimy poprzez trendy na Twitterze. Jeżeli porównamy te zasięgi dla "Nawrocki 2025", a na przykład dla "Trzaskowski", to one są miażdżące dla kandydata Koalicji Obywatelskiej.A tak kandydaturę Nawrockiego oceniał Piotr Kęsik, z klubu radnych OK Polska: - Pan Nawrocki jest tak obywatelskim kandydatem, jak partia PiS... jest niemiecką partią. Ja nie mam zamiaru zajmować się i zastanawiać się, czy został wybrany tak czy inaczej na tego kandydata.Przemysław Słowik, radny KO i Zielonych skomentował popularność Trzaskowskiego i Nawrockiego w sieci: - Ja widziałem zasięgi w internecie, dotyczące kandydata. Urosły przede wszystkim te w wyszukiwarce Google, bo ludzie zaczęli pytać kto to jest...Rafał Kubowicz, polityk Konfederacji, komentował poparcie wyborców jego ugrupowania w ewentualnej II turze wyborów. - W II turze liczymy na to, że będzie nasz kandydat - Sławomir Mentzen. Jeżeli nie będzie, to myślę, że będą prowadzone rozmowy, aczkolwiek nasi wyborcy są tak świadomymi ludźmi politycznie, że nie mają problemu z tym, żeby wskazać kandydata, którego będą osobiście bardziej woleli - podkreślał Kubowicz.Wybory prezydenckie najprawdopodobniej odbędą się w maju przyszłego roku.