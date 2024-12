W Zachodniopomorskiem żyje się prawie najdłużej w Polsce [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Województwo zachodniopomorskie jest drugim województwem w Polsce ze średnią długością życia mężczyzn i trzecią średnią wśród kobiet. To oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Według GUS-u zachodniopomorscy panowie cieszą się wigorem do prawie 63 roku życia, a panie do roku 66. Jak utrzymać i przekroczyć tę średnią?



- Moja mama miała 92 lata jak umarła, a teściowa 89. Obie z zachodniopomorskiego.Moim zdaniem to odżywiali się inaczej niż teraz my się odżywiamy, także żeby dożyć ich wieku to nie wiem czy dotrzymamy. - Mogą być geny proszę pana. Do tej pory było dobrze, ale już się zaczęło łamać. No bo mam 84 lata. Ale ja miałem zamiar żyć 120 - mówią szczecinianie.



- Seniorzy zgłaszają się na badania kontrolne, regularnie się leczą, korzystają z rehabilitacji - mówi Elżbieta Jelec-Bednarska, lekarz rodzinny.



Według danych GUS-u w ciągu ostatniego roku średni czas życia w Polsce wydłużył się o ponad rok dla mężczyzn i niecały rok dla kobiet.

Relacja Aleksandra Makowskiego