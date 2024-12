Szpital w Zdunowie apeluje o przywrócenie autobusu linii G

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Autobusowa pośpieszna linia G łączyła dzielnice prawobrzeża jak Wielgowo, Płonia czy Kijewo z centrum Szczecina. Szpital w Zdunowie apeluje o jej przywrócenie.

W 2021 roku linia została zawieszona. Obecnie do Szpitala Zdunowo można dojechać autobusami 73 i 93, które kursują rzadko, a czas podróży jest długi - mówi rzecznik prasowy szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.



- Jest to dosyć spora wycieczka, już z samego Basenu Górniczego około pół godziny taka wyprawa trwa, a jeszcze do Basenu Górniczego, jeżeli ktoś jedzie z centrum miasta - mówi Owsik-Kozłowski.



W październiku mieszkańcy Wielgowa złożyli petycję o przywrócenie autobusu.

Linia została zawieszona przez brak kierowców oraz pieniędzy w budżecie miasta.