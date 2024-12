Świąteczne ozdoby niedługo rozświetlą Kołobrzeg [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu powoli czuć już atmosferę zbliżających się świąt. Rozpoczął się montaż tegorocznych bogatych dekoracji na ulicach miasta.

Blisko 300 świątecznych ozdób ma pojawić się na kołobrzeskich ulicach, skwerach i w parkach. Ich montaż już się rozpoczął. To odmiana w stosunku do poprzedniego roku, gdy świecące dekoracje pojawiły się jedynie w ścisłym centrum. Michał Kujaczyński, rzecznik urzędu miasta mówi, że w tym roku miasto nie zamierzało oszczędzać.



- Mieszkańcy bardzo wyraźnie i głośno mówili, że ozdoby powinny być w całym mieście, że na tym nie powinno się oszczędzać w takim mieście jak Kołobrzeg - mówi Kujaczyński.



Pierwsze elementy przypadły do gustu spacerującym po centrum, choć nie brakuje też zaskoczeń świecącymi pawiami.



- Zawsze coś innego. - Oświetlone w nocy. Przepiękne. - To mi się nie kojarzy ze świętami. -Pięknie. Podoba nam się bardzo. - Ładne kolorki. Złote, takie właśnie świąteczne - mówią mieszkańcy.



Wszystkie dekoracje powinny być gotowe do piątku. Kosztują prawie milion złotych.