Stargardzkie małże mają nowe warunki pracy

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Osiem małż słodkowodnych sprawdza przez całą dobę czystość ujęcia wody w Stargardzie. Ich reakcja może spowodować nagłe zamknięcie instalacji dostarczającej wodę mieszkańcom.

Komunalna spółka Wody Miejskie zapewnia, że od 2006 r., czyli momentu ich sprowadzenia, nie było takiego alarmu. Jednak stała obecność małż jest gwarancją bezpieczeństwa. Zatrudnione w Wodach Miejskich małże otrzymały wygodniejsze akwarium. Podłączono je również do nowego systemu biomonitoringu.



Ma to zagwarantować dokładną analizę zachowania tych stworzeń, o czym informuje Dariusz Dziakowicz, zarządzający ujęciem Wód Miejskich.



- Pracują w zakresie jakości wody. Jest to system wczesnego ostrzegania przed incydentalnym zanieczyszczeniem wody. Monitorują przepływ wody uzdatnionej, tej wody, która jest dostarczana do odbiorców - mówi Dziakowicz.



Pracujący przy małżach Andrzej Olech podkreśla, że mogą one ostrzec w każdej chwili.



- Jeżeli dostanie się coś do wody do którejś z naszych 21 studni, to po prostu małże zareagują. Jak są zamknięte, to już trzeba reagować. Staramy się nie otwierać tego akwarium, żeby nie zakłócać im tego miru - tłumaczy Olech.



Jak informuje spółka w pełni zautomatyzowany system obserwacji zachowań małż słodkowodnych jeszcze bardziej zwiększył bezpieczeństwo ujęcia.