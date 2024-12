W regionie powstało siedem nowych rezerwatów przyrody

Fot. Mateusz Rzepecki [Radio Szczecin] Paweł Gzyl, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Fot. Mateusz Rzepecki [Radio Szczecin]

7 nowych rezerwatów przyrody w regionie - to w ramach programu "100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych".

Trzy z nich zostały utworzone w z zachodniej części województwa. Na terenie Nadleśnictwa Gryfino objęty ochroną został Las Dębogórski. Natomiast w Nadleśnictwie Myślibórz pod specjalnym nadzorem są dwa kolejne miejsca - tłumaczy Paweł Gzyl, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



- To jest rezerwat Źródliskowa Skarpa Jezior Dołgie. Jest to rezerwat leśny, bardzo dobrze wykształcony w źródliskach skarpowych. Kolejny rezerwat to jest Torfowisko Żelechowo, to jest miejsce, gdzie występują torfy przejściowe - mówi Gzyl.



We wschodniej części województwa objęte ochroną zostały z kolei cztery miejsca: Dolina Pustynki, Rekowisko Wrzosiec, Dolina Zgniłej Strugi i Dolina Rzeki Leśnicy.