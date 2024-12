Koniki polskie wróciły do swojej zagrody [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koniki polskie z Klinisk wróciły do zagrody pokazowej po kilkutygodniowej, przymusowej przerwie.

Oczekują tam na nowych właścicieli, którzy zdecydują się wykorzystać je później w rekreacji czy hipoterapii lub po prostu do wygryzania łąk i pastwisk.



Jak mówi Maja Łopato z nadleśnictwa Kilniska, koniki zniknęły z zagrody z przyczyn technicznych.



- Ze względu na to, że znaleziono liczne uszkodzenia w ogrodzeniu w zagrodzie pokazowej, niezbędne było tymczasowe przemieszczenie koników do innej zagrody. Po naprawieniu ogrodzenia ponownie mogły wrócić bezpiecznie do zagrody, w celu tutaj cieszenia oka osób odwiedzających - mówi Łopato.



Przodkami koników polskich były tarpany. Obecnie w zagrodzie przebywa kilkanaście zwierząt.