Na Mikołajki przebadaj się w NFZ

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dbanie o zdrowie w prezencie... dla siebie. Do takiego świętowania Mikołajek zachęca zachodniopomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Można to zrobić w kiosku profilaktycznym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie - mówi rzeczniczka szczecińskiego NFZ Małgorzata Koszur.



- Można w nim zmierzyć wzrost i wagę, ciśnienie krwi, temperaturę, siłę uścisku dłoni, saturację, czyli poziom natleniania krwi. Dzięki pomiarom określimy, czy nasza waga mieści się w normie, czy też jest nadwaga, a może już otyłość. Poznamy też wiek metaboliczny swojego organizmu - mówi Koszur.



Kiosk jest samoobsługowy i można się w nim zbadać anonimowo. Wyniki pomiarów otrzymuje się w formie kolorowego wydruku. Dodatkowo można się też spotkać z doradcą do spraw profilaktyki. Kiosk będzie dziś działał od 8:30 do 15:30.