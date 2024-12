Miał prawie 60 słoików z marihuaną, wpadł w ręce policji

Fot. KPP Gryfice

Ponad kilogram narkotyków i nielegalna uprawa - w ręce policjantów z Gryfic wpadł 48-latek. Podczas przeszukania piwnicy należącej do mężczyzny funkcjonariusze znaleźli prawie 60 słoików, w których znajdował się susz roślinny.

Badanie wykazało, że jest to kilogram i blisko 200 gramów marihuany. 48-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i uprawy konopi indyjskich. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale tłumaczył, że marihuanę uzyskał z własnej hodowli. Grozi mu do 10 lat więzienia.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek