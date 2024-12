Archiwum Państwowe otrzymało zbiory pamiątek dwóch wybitnych szczecinian [ZDJĘCIA]

Dokumentacja badań archeologicznych na Pomorzu Zachodnim i w Afryce, a także historia kilku dekad szczecińskiej sceny muzycznej, trafiły właśnie do Archiwum Państwowego w Szczecinie.

- Moim zdaniem to wszystko jest wartościowe, bo te badania były bardzo szerokie. Oprócz tego, że był dyrektorem Muzeum Pomorza Zachodniego, to prowadził jeszcze badania w Afryce Zachodniej. Badania wieloletnie, właśnie od 1953 roku, które cały czas trwają w Wolinie. Tego jest sporo i z kilku części świata - mówi Filipowiak.





- Przekazuję w zasadzie wszystko, co dotyczy mojego najważniejszego dorobku artystycznego, ale nie tylko mojego, bo właśnie tych zespołów, które prowadziłem. Przede wszystkim jest to kawał historii kultury muzycznej naszego miasta. Historia 35 lat, sporo tych dokonań. Żeby to nie uległo zupełnie zniszczeniu, zdecydowałem się przekazać to do Archiwum Państwowego - mówi Eugeniusz Kus.



W ramach obchodzonego przez placówkę "Dnia Darczyńcy" swoje kolekcje i spuścizny przekazali profesor Eugeniusz Kus - wieloletni dyrektor Zamku Książąt Pomorskich i m.in. kierownik Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego, a także synowie profesora Władysława Filipowiaka - archeologa i wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie.Dokumentacja, którą przekazujemy, dotyczy pracy i pasji mojego ojca sięgającej lat 50. - mówi Miłosz Filipowiak."Dzień Darczyńcy" odbywa się we wszystkich 32 Archiwach Państwowych w Polsce.