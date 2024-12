Mydło i powidło, czyli Świąteczne Targi Lokalnych Dobroci [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świece, biżuteria, jedzenie i rękodzieło - w szczecińskiej Hali Odra trwają Świąteczne Targi Lokalnych Dobroci. Można wybierać w ofercie kilkudziesięciu wystawców.

- Świece ekologiczne, sojowe... Są produkowane w Mierzynie, natomiast są też oferowane na rynku niemieckim. - Tutaj mamy akwamaryn, czyli kamień wspierający czakrę gardła. Kamień, który przynosi troszeczkę więcej uspokojenia i łagodności. I do tego mamy też kryształy górskie. Wszystko jest oprawione w srebro. - Mam biżuterię ze srebra, srebra złoconego i naturalnych kamieni. Ludzie kupują na prezenty, kupują na prezenty dla siebie po to, żeby fajnie się czuć na święta, na Sylwestra... - Mam serki wędzone, parzone, z czarnuszką i w typie halloumi. Ta sama procedura tworzenia jak oscypki, ale wszystkie są z mleka krowiego - zachwalali swój towar sprzedawcy.



Wydarzenie potrwa do godziny 17.



