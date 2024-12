To pierwszy krok do szerszego kształcenia specjalistów od muzyki dawnej. Tak o otwarciu specjalności klawesynu w Akademii Sztuki mówi Urszula Stawicka.

Specjalność klawesynu w Akademii Sztuki powstała w tym roku.





Być może wkrótce powstaną kolejne podobne kierunki - wyjaśniała w "Rozmowie pod krawatem" prezeska Fundacji Akademia Muzyki Dawnej.- To zwykle tak bywało, jeżeli obserwujemy historię rozwoju tych właśnie katedr lub wydziałów muzyki dawnej, że to się zwykle zaczynało od instrumentów klawiszowych. Od organów, klawesynu i do tego dochodziły następne instrumenty - mówi Stawicka.