Zadłużenie Szczecina wyniesie ponad 2 miliardy 600 milionów złotych

"Na obecne czasy, to jest budżet dobry dla Szczecina" - to opinia radnego Koalicji Obywatelskiej Pawła Bartnika, po posiedzeniu Komisji do spraw Budżetu Rady Miasta.

Edycja tekstu: Michał Król

Dochody Szczecina na przyszły rok planowane są na ponad 4 miliardy 285 milionów złotych, a wydatki na prawie 4 miliardy 475 milionów.W ocenie radnego Pawła Bartnika przychody i wydatki w roku 2025 są "bezpieczne".- On się przede wszystkim bilansuje. Te zobowiązania, które są wpisane do tego budżetu, są bezpieczne. Zakończone zostaną wszystkie inwestycje, które obserwujemy, szczególnie drogowe. Pod tym względem na pewno nie będzie źle - mówi Bartnik.Z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kopeć uważa, że największym problemem pozostaje zadłużenie Szczecina. Pod koniec przyszłego roku wyniesie ono ponad 2 miliardy 600 milionów złotych.Ma to ogromny wpływ na poziom miejskich inwestycji - mówi radny PiS.- Jest wiele niepokojów co do tego budżetu, co do zadłużenia, co do kredytów komercyjnych. Oczywiście można jakby robić dobrą minę do złej gry. Natomiast tutaj żadnego szału inwestycyjnego nie ma i trudno żeby był w takich warunkach - mówi Kopeć.Planowany deficyt budżetowy wyniesie nieco ponad 190 milionów złotych. Sesja budżetowa szczecińskiej Rady Miasta zaplanowana jest na przyszłą środę.