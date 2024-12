Budują parking w kołobrzeskim porcie [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Parking wielopoziomowy powstaje na terenie kołobrzeskiego portu. Ma on rozwiązać problem braku miejsc postojowych w tej części miasta.

Parking budowany jest zaledwie 140 metrów od nabrzeża portowego. Według planów przybędzie tu 365 miejsc postojowych.



Będzie to więc największy parking w mieście. Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego mówi, że prace idą zgodnie z planem.



- Cieszy nas, że postęp prac jest bardzo szybki. Pozwala nam myśleć o tym, że w połowie przyszłego roku te miejsca będą oddane do użytkowania i rozwiąże to część problemów w tej części miasta - zapowiedział.



Będzie to drugi parking wielopoziomowy w Kołobrzegu. Pierwszy otwarto z końcem listopada przy ulicy Kamiennej. Dwa kolejne są na etapie projektowania. Powstaną przy amfiteatrze, a także przy ul. 6 Dywizji Piechoty.



Edycja tekstu: Jacek Rujna