Utwardzają pobocze drogi dla bezpieczeństwa dzieci [ZDJĘCIA]

Ważna wiadomość dla kierowców pokonujących trasy powiatu polickiego. Rozpoczęły się prace nad utwardzaniem pobocza na drodze między Warzymicami a Będargowem.

Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi przede wszystkim o stworzenie prowizorycznego chodnika dla dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. Dodaje, że jest to rozwiązanie jedynie tymczasowe.- Wykonawca wysypuje kruszywo, które będzie następnie zagęszczał i odpowiednio profilował. Pobocze będzie oddzielone od jezdni słupkami, by dzieci mogły bezpiecznie poruszać się po wyznaczonym obszarze. Prace zakończą się jeszcze przed świętami - mówi Turkiewicz.Prace drogowe w tej części powiatu polickiego prowadzone są na wniosek mieszkańców oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Będargowie.