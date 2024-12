Mieszkańcy podzieleni ws. strzelania fajerwerkami w Sylwestra

Całkowicie zakazać, ograniczyć lub wprowadzić strefy - to niektóre z pomysłów mieszkańców Szczecina na to, jak rozwiązać sylwestrowy "fajerwerkowy" problem.

Zapytaliśmy szczecinian, jakie jest rozwiązanie tego problemu.- Należałoby pewnie ograniczyć, ale Sylwester, Nowy Rok, to zawsze jest taka tradycja. - Ja bym powiedziała zakazać. - To jest radykalne, ale ja nie miałbym nic przeciwko takiemu zakazowi. - Powinniśmy się przerzucić na światełka. - Lasery świetlne. - Żeby nie było strzelane w całym mieście, tylko w jakich konkretnych punktach. To byłoby najlepsze rozwiązanie. - To jest spychanie problemów, po prostu gdzie indziej. - Chyba nie ma jakiegoś złotego środka - mówią szczecinianie.W tym roku miejskiego Sylwestra pod chmurką nie będzie. Powód ten sam od kilku lat, czyli trudna sytuacja finansowa miasta - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecin.- Czekamy w dużej mierze, jeżeli chodzi o finanse, na jakieś dalsze decyzje nowego rządu, który może tę trudną sytuację samorządów zmienić. Natomiast na razie jest tak, jak jeszcze niedawno za poprzednich władz było, więc Sylwestra na razie nie ma. I taka jest jakby nasza rzeczywistość - mówi Sadowski.Sylwestra miejskiego w regionie zorganizują między innymi Międzyzdroje oraz Kołobrzeg.