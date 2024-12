Szyszki, ostrokrzew i świerk w świątecznych trendach [WIDEO ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jabłka w wosku, oszronione gałęzie świerku albo ostrokrzewu, przyozdobione czerwonymi elementami - to trendy florystyczne na nadchodzące święta.

Oprócz tradycyjnej choinki czy wianka na wigilijnych stołach szczecinian często pojawiają się też kompozycje kwiatowe.



W tym sezonie świątecznym numerem jeden wśród ozdób są szyszki - mówi florystka Agnieszka Janiszewska ze szczecińskiej kwiaciarni" Między drzewami":



- To są naturalne, bardzo duże szyszki, bardzo się podobają jako dekoracje do okien, dekorujemy je w gałązki i dodatki naturalne. Zawieszamy to na długich wstążkach. Bardzo się to w tym roku podoba - wyjaśnia.



Szczecinianie chętnie też przyozdabiają świąteczne stoły kwiatami.



- Kwiatem bożonarodzeniowym na pewno jest gwiazda betlejemska. Mamy taką jakby przysypaną płatkami śniegu i na pewno cięty amarylis. Klasykiem jest czerwona lub biała róża - dodaje Janiszewska.



W tym roku za świąteczne kompozycje trzeba zapłacić od 55 do 200 złotych.



Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka