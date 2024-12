Nowe drzwi kolegiaty w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ważą ponad tonę, a wykonano je z najwyższej jakości drewna dębowego. Nowe drzwi zostały zainstalowane w północnym portalu wieży stargardzkiej Kolegiaty Najświętszej Marii Panny.

To główne wejście miejskiej fary było nieczynne przez dekady. Do ich zamontowania niezbędny okazał się ciężki sprzęt budowlany.



Montażem całości zajmuje się firma z Rogoźna Wielkopolskiego. Koordynujący pracą ekipy budowlanej Marek Szczepański podkreśla, że nie jest to zwykłe zlecenie.



- To są rzeczy niepowtarzalne i staramy się to dopieścić do końca. 6.20 wysokości, 3,10 szerokości... Po zmontowaniu będą ważyć ok. 1200 kilogramów - mówił.



W ocenie Sławomira Nowickiego, który zaprojektował nowe drzwi do Kolegiaty, symbolicznie otworzą one nowy etap Remontu Stulecia świątyni.



- Stan techniczny poprzednich drzwi pozostawiał dużo do życzenia. Została podjęta decyzja w ramach tego dużego dzieła jakim jest tzw. Remont Stulecia - powiedział.



Drzwi razem z wyremontowanymi schodami głównego wejścia będą gotowe przed świętami. Koszt wszystkich prac przekracza 400 tys. zł.



Edycja tekstu: Jacek Rujna