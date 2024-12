System SafePass w Kołobrzegu poprawi bezpieczeństwo pieszych

W Kołobrzegu trwa montaż systemu, który ma poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Na początek to rozwiązanie będzie testowane w dwóch miejscach.

Chodzi o przejścia na ulicy Młyńskiej i Kupieckiej. Te dwa miejsca wybrali urzędnicy z uwagi na duży ruch samochodów, a także sąsiedztwo szkoły, jak w przypadku drugiej z zaproponowanych lokalizacji.To tu pojawi się system SafePass - zapowiada Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu.- SafePassy będą sygnalizowały kierowcom to, że ten pieszy do przejścia się zbliża i zaraz na nie wejdzie. To spowoduje ograniczenie prędkości i większe bezpieczeństwo osób przechodzących - mówi Kujaczyński.Mieszkańcy zaznaczają, że każda inwestycja w poprawę bezpieczeństwa na „pasach” jest cenna.- Ta powinno być, bo tu jest duży ruch. Sprawdzi się na pewno. - I też bardzo dobre posunięcie, że jest oznaczenie "smart stop", żeby nie korzystać z telefonów. Dla kierowcy jest dobrze, bo dzieci idą szybko, nie patrzą - mówią piesi.Nowe światła powinny ostrzegać kierowców najpóźniej z początkiem nowego roku. Ich łączny koszt to blisko 130 tysięcy złotych.