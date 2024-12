"Sacrum non profanum" z nowym dyrektorem

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Sacrum non profanum" od najbliższej edycji, która zaplanowana jest na 2026 rok będzie miał nowego dyrektora.

Edycja tesktu: Kacper Narodzonek

Profesor Bohdan Boguszewski, pomysłodawca i główny organizator Festiwalu po 20 latach oddaje swoje dzieło w ręce Szymona Wyrzykowskiego, dyrygenta Chóru Akademickiego ZUTu. Swoje dzieło przekazuje się tylko komuś komu się ufa - mówił profesor Bohdan Boguszewski dziś podczas promocji swojej książki "Przez muzykę do świata wartości".- Jak spojrzałem w statystykę artystów, z którymi współpracowałem, to okazuje się, że chór imienia profesora Jana Szyrockiego pod dyrekcją Szymona Wyrzykowskiego najczęściej bywał zapraszany na festiwal - zauważa prof. Boguszewski.Cenię dzieło profesora Boguszewskiego - mówił Szymon Wyrzykowski.- To jest przede wszystkim ogromny zaszczyt dźwigać coś takiego i widzę ogromny potencjał. To, co Bohdan przygotował przez dwie dekady naprawdę może dać miastu bardzo wiele - mówi Wyrzykowski.Ubiegłoroczny koncert "Arcydzieła Muzyki Filmowej" w ramach Festiwalu "Sacrum non profanum" w Teatrze Letnim w Szczecinie zgromadził kilka tysięcy widzów.