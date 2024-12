Szczecin upamiętnił ofiary Grudnia '70

Plac Solidarności rozjaśnił się od białych i czerwonych zniczy. W ramach akcji "Światła Pamięci" pracownicy Centrum Dialogu Przełomy i żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady WOT ustawili ze zniczy napis "Grudzień 1970".

W ten sposób oddali cześć tym, którzy zginęli od kul milicji i wojska podczas protestów.- Zwróciłyśmy uwagę, że coś się tutaj dzieje i podeszłyśmy. No jest to taka chwila, kiedy jest refleksja. - Znam te wydarzenia tylko z opowieści bliskich osób i ze szkoły. Ale jednak wiem, że warto upamiętnić te wszystkie ofiary - mówią uczestnicy wydarzenia.- Zapalamy znicze dokładnie o tej godzinie, o której padły strzały. Zginęli ludzie na placu Solidarności, wokół niego i było bardzo dużo rannych. Tak dużo, że do dzisiaj wiele osób nie wierzy, że ofiar w Szczecinie było tylko 16 - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kucz z Centrum Dialogu Przełomy.54 lata temu miejsce miały protesty robotnicze, w związku z wprowadzoną podwyżką cen na artykuły spożywcze. W czasie pacyfikacji protestów na Wybrzeżu śmierć poniosło 45 osób.