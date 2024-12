Świąteczne spotkanie Biało-Bordowych z kibicami [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Wspólne kolędowanie na Rynku Starego Miasta urządzili kibicom koszykarze PGE Spójni Stargard. Dominowała rodzinna atmosfera, łowcy autografów wykorzystali też okazję, by wzbogacić swoje kolekcje. Jednak największe kolejki ustawiały się do zdjęcia z drużyną ekstraklasy.

Jak przyznają organizatorzy, to spontaniczny pomysł zbliżenia kibiców i zawodników, tym razem na świątecznym gruncie. Licznie zgromadzeni na Rynku kibice i mieszkańcy potwierdzali zgodnie, że udało się dzięki temu nawiązać z drużyną niemal rodzinne relacje.



- Poznać drużynę z innej strony niż na boisku, zrobić sobie zdjęcia. - Pierwszy raz się tak spotykamy z kolędowaniem - zauważyli Amelia i Krzysztof, natomiast Kacper razem synem byli pochłonięci zdobywaniem autografów od zawodników.



- Prawie wszystkich mamy, młody kibic odniósł sukces, miał problem, bo musiałem go trzymać na rękach. Jednak grono wysokie - mówi Kacper.



Ewelina Świergiel, prezes Spójni nie ukrywa, że rodzi się właśnie nowa tradycja.



- Żeby pokazać naszą jedność, wspólnotę, dobrą energię, to był też impuls naszego klubu kibica. Po raz pierwszy kolęda, chyba pomysł się wszystkim spodobał - mówi Świergiel.



Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania z zawodnikami, nie tylko od święta.