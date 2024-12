Eksperci RSnW: tzw. ustawa łańcuchowa jest słuszna, trzeba ją tylko dopracować

Ponad 500 tys. obywateli podpisało się pod tzw. ustawą łańcuchową. Zakłada ona zakaz stosowania pastuchów elektrycznych, wskazuje wymiary kojców dla zwierząt czy wymagania co do karm w schroniskach. Projekt wzbudza wiele kontrowersji - szczególnie u mieszkańców wsi. Na ten temat dyskutowali goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Projekt przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie i został skierowany do dalszego procedowania.





Edycja tekstu: Michał Król



Poseł PSL Jarosław Rzepa wyraził wątpliwości co do niektórych z punktów projektu, jak wielkość kojca wynosząca 24m2 czy dodatkowe obciążanie samorządów w kwestii opieki nad zwierzętami.- Mam wrażenie, że na ulicach, podpisując ten projekt, ludzie nie wiedzieli co podpisują - mówił Rzepa.Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski wskazuje, że projekt będzie dopracowywany, jednak jego idea jest słuszna.- Żaden projekt nie przeszedł, który by zmniejszył bezdomność. Dlaczego nie ma zgody w Sejmie na to, żeby zaczipować, oznakować, pozwolić służbom znaleźć właściciela porzuconego psa - mówił Suski.