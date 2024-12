Kurierzy, sprzedawcy, piekarze, czyli kto ma teraz najwięcej pracy [WIDEO, ZDJĘCIA]

To ostatnia prosta przed Wigilią i świętami Bożego Narodzenia. Sprzedawcy, piekarze, cukiernicy i kurierzy - to oni pracują, jak mówią, do ostatniego klienta.

Wszystko po to, aby na świątecznych stołach niczego nie zabrakło i by dzieci znalazły pod choinką wymarzone prezenty.- Pracy jest dużo - mówił jeden ze sprzedawców na szczecińskim targowisku Manhattan.- Do której dziś państwo pracujecie? - pytała reporterka Radia Szczecin Weronika Łyczywek.- Do dwudziestej. Prezenty na ostatni moment każdy chce zrobić - padła odpowiedź.- Ludzie kupują dużo ciastek, chleb, wszystko. Jutro też mamy czynne. - Pracujemy do ostatniego klienta. - Jest bardzo dużo zamówień, nie możemy się ogarnąć. - Pracujemy też we wtorek. - Są tacy, którzy jeszcze przychodzą w Wigilię i tego ostatniego dnia jeszcze na klienta czekamy - mówili sprzedawcy i pracownicy punktów na targowisku.W Wigilię Bożego Narodzenia pracodawca może skrócić godziny pracy. Zgodnie z polskim prawem sklepy tego dnia mogą być otwarte do godziny 14.