Żywa szopka poleca się na świąteczny spacer [WIDEO, ZDJĘCIA]

Żywa szopka na szczecińskim Prawobrzeżu dużą atrakcją dla mieszkańców w pierwszy dzień świąt. W przerwie między jedzeniem pierogów i ciepłym rosołem sporo zainteresowanych wybrało się zobaczyć zwierzęce zagrody.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Przy ulicy Srebrnej w Żydowcach są m.in. alpaki, baran czy króliki.- Nas bardzo głęboko zastanawia, czy alpaki są z tego regionu powieści biblijnych. Natomiast fajna inicjatywa. Dobrze, że coś takiego jest, chociaż szkoda, że tak daleko od centrum. -Przyjeżdżamy co roku. Także jest to dużą atrakcją dla dzieci. - Najważniejsze że dzieciom się podoba. Na rodzinny wypad warto przyjechać na pewno - mówią odwiedzający.Szopkę w Żydowcach można odwiedzać do piątku.