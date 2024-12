Nadchodzi głośna, stresująca noc [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Huki, wystrzały, błyski fajerwerków w Sylwestra czy też w Nowy Rok to czynniki, które powodują u większości zwierząt stres i panikę. W skrajnych przypadkach doprowadzić mogą do ucieczek, obrażeń czy utraty słuchu.

Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina jak ich pupile radzą sobie z jedną z najgłośniejszych nocy w roku.



- Mój piesek się nie boi. Jego mama chowała się do szafy, pod kołdrę, nie chciała wychodzić. - Duży pies się nie boi, ale mały pies boi się bardzo. W tamtym roku była tragedia, była na lekach, ale to nie pomogło. - W okresie okołosylwestrowym nie odpinam jej ze smyczy, boję się, że nagły, bardzo głośny dźwięk spowoduje spłoszenie jej - mówili właściciele psów.



- Należy przygotować dom, mieszkanie, aby piesek czy kotek czuł się komfortowo; [zrobić - przyp. red.] jakieś legowisko pod łóżkiem czy w szafie, żeby tam mógł się schować i przeczekać ten czas. Jeżeli jest to mocno stresujący się zwierzak, to należy uzyskać jakieś leki, substancje, które w jakimś stopniu mogą pomóc rozluźnić, trochę uspokoić - zaleca Michał Giermak, lekarz weterynarii.



Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją Ustawy o ochronie zwierząt. Zakłada ona między innymi wprowadzenie zakazu używania niektórych, ogólnie dostępnych fajerwerków.



Edycja tekstu: Jacek Rujna