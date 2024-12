"Rok Święty szansą na zbliżenie do Chrystusa" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To ogromna szansa dla każdego z nas, żeby zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, przemyśleć swoje życie, a jeśli jest taka potrzeba, to zmienić się na lepsze - mówił w homilii abp Wiesław Śmigiel.

Rok Jubileuszowy w Kościele nad Odrą i Bałtykiem



Przed południem z zamkowego dziedzińca, miejsca, w którym prawdopodobnie znajdował się najstarszy, pierwszy kościół chrześcijański w mieście, procesja przeszła do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie w południe abp Wiesław Śmigiel przewodniczył liturgii.



Metropolita szczecińsko-kamieński ustanowił na Rok Jubileuszowy 13 kościołów stacyjnych w archidiecezji, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.



