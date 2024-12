Rusza ważna przebudowa w Dąbiu

Fot. pixabay.com / siobhandolezal (CC0 domena publiczna)

Rozpoczyna się przebudowa jednej z najstarszych sygnalizacji świetlnych na Prawobrzeżu Szczecina.

Mowa o światłach na skrzyżowaniu Anieli Krzywoń i Emilii Gierczak w Dąbiu. Sygnalizacja działa tam od prawie 50 lat.



Nowa sygnalizacja zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów i poprawi bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu.



Przebudowa ma zakończyć się w lipcu, a jej koszt to ponad milion złotych. Był to zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.