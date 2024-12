Na "dwunastkę" czeka rok pełen wyzwań [ZDJĘCIA]

Fot. starszy chorąży Ireneusz Tomaszewski Fot. starszy chorąży Ireneusz Tomaszewski Fot. starszy chorąży Ireneusz Tomaszewski Fot. starszy chorąży Ireneusz Tomaszewski

Wzmożone działania na granicy i wzmocnienie Polskiego Kontyngentu w Libanie.

To główne zadania, przed jakimi staną w tym roku żołnierze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Najważniejsza dla nas będzie akcja "Bezpieczne Podlasie" na granicy polsko-białoruskiej - zapowiada oficer prasowy "dwunastki" mjr Błażej Łukaszewski.



- Aby dalej wspierać Straż Graniczną, ponieważ incydentów nie ubywa. Cały czas imigranci próbują przedostać się nielegalnie do naszego kraj. Jeżeli Straż Graniczna potrzebuje wsparcia wojska, to wsparcie otrzyma - podkreśla mjr Łukaszewski.



Żołnierze z 12. dywizji skończą w przyszłym roku stacjonować w Rumunii i wiosną przeniosą się do Libanu.



- W rejonie Libanu to ryzyko jest znacznie większe, ale z drugiej strony dla żołnierzy jest to bardzo cenne doświadczenie - dodaje Łukaszewski.



Dwunastka zastąpi w Libanie 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas