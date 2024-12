Coraz gorętszy Sylwester w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Tańce, jedzenie i muzyka, a wszystko we włoskim stylu. Trwa Sylwester pełen atrakcji w Międzyzdrojach. Była już zumba w Alei Gwiazd i jedzenie największego spaghetti na Pomorzu Zachodnim, przygotowanego przez naszego radiowego kolegę Roberta Bochenkę.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

- Zaczyna się rozkręcać i coś z tego będzie jednak. - Niech żałują ci, co nie przyjechali - mówili uczestnicy imprezy.- Duża kolejka - zauważył reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki.- No tak, no duża, to po spaghetti, proszę pana - odpowiedziała jedna z kobiet.- To nasze, radiowe.- Tak, bardzo smaczne - mówił inny odwiedzający Międzyzdroje.- Włoskie? - dopytywał nasz reporter.- Identyczne. Bywamy co roku we Włoszech nad morzem, to jest prawie to samo, co tam. Nie prawie, tylko lepsze - podkreślił uczestnik imprezy.Na godz. 21 zaplanowano muzyczną zabawę w klimacie italo-disco w amfiteatrze w Międzyzdrojach. Natomiast O godz. 23 na scenie amfiteatru wystąpi natomiast Thomas Grotto z włoskimi przebojami.