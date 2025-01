Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach? Zapytaliśmy specjalistkę

Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)

Zdrowiej się odżywiać, uprawiać sport i więcej czytać. To najbardziej popularne postanowienia noworoczne z zeszłorocznego sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.

Jak wytrwać i podtrzymać nowe nawyki? Anna Borkowska z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii przypomina, że postanowienia noworoczne to nie kwestia motywacji.



- Motywacja to jest gotowość do działania, i tę gotowość do działania każdy właściwie ma, to co nam przeszkadza, to brak zdolności do utrzymywania wysiłku. Chcielibyśmy ten efekt widzieć stosunkowo szybko i wyraźnie - podkreśla Borkowska.



Kluczem jest tak wybrać postanowienia, by były one zgodne z tym, co dla nas ważne. - Jeżeli dla mnie zdrowie wcale nie jest priorytetem, a wymyślę sobie, że będę utrzymywała to zdrowie, to się rozminę sama ze sobą. To jest dłuższy proces kształtowania swoich życiowych wartości - tłumaczy Borkowska.



Anna Borkowska dodaje, że ważne jest też nie poddawać się przy niepowodzeniach.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas